Надаль надеется быть готовым к старту Итогового турнира АТР на 100%

Испанский теннисист Рафаэль Надаль позитивно настроен на Итоговый турнир АТР и надеется, что будет готов на 100% и сумеет в пятый раз карьере завершить год в качестве первой ракетки мира.

Надаль дошёл до полуфинала «Мастерса» в Париже, благодаря чему обошёл серба Новака Джоковича в рейтинге АТР, но вынужден был сняться с соревнований из-за травмы живота. Чтобы остаться первым по итогам турнира в Лондоне, Надалю нужно успешно выступить.

«Мне нужно выигрывать день за днём. Рад, что я здесь, потому что, снявшись с полуфинала в Париже, не знал, смогу ли сыграть в Лондоне, где я не выступал последние пару лет. Очень надеюсь, что к старту турнира, в понедельник, 11 ноября, буду готов на 100%.

Пока я подаю очень медленно, хотя хорошо сыграл в Париже. Главная цель — быть здоровым в понедельник. На этом турнире с самого первого матча приходится встречаться с сильными соперниками, поэтому важно быть полностью готовым. Надеюсь, к понедельнику буду хорошо подавать.

Я квалифицировался на этот турнир в течение 15 лет, но не считал, сколько раз сумел завершить соревнования. Хотел бы выиграть титул», — приводит слова Надаля Reuters.

Надаль выступит в группе Андре Агасси вместе с действующим победителем турнира Александром Зверевым и дебютантами — греком Стефаносом Циципасом и россиянином Даниилом Медведевым.