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Шарапова продолжит сотрудничество с тренером Пьятти в сезоне-2020

Шарапова продолжит сотрудничество с тренером Пьятти в сезоне-2020
Теннис / WTA 0

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова продолжит сотрудничество с тренером Риккардо Пьятти на постоянной основе. Этим летом россиянка занималась в его академии в Бордигере, Италия, перед US Open. У Пьятти также тренируется итальянский теннисист Янник Синнер.

«В следующем сезоне буду сопровождать Марию и Синнера на турнирах. Минувшим летом мы сосредоточились на технике, чтобы навести порядок в её игре. Со стороны Мария выглядит как холодный и недружелюбный человек, но на самом деле она добрая девушка. Много впитывает, ей нравится учиться. Я никогда не тренировал женщин, но для неё сделал исключение. Это будет хорошим испытанием», — приводит слова Пьятти Gazzetta dello Sport.

Шарапова планирует начать новый сезон на турнире в Брисбене, а перед этим сыграет на выставочных турнирах на Гавайях и в Абу-Даби.

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