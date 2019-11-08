Шарапова продолжит сотрудничество с тренером Пьятти в сезоне-2020

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова продолжит сотрудничество с тренером Риккардо Пьятти на постоянной основе. Этим летом россиянка занималась в его академии в Бордигере, Италия, перед US Open. У Пьятти также тренируется итальянский теннисист Янник Синнер.
«В следующем сезоне буду сопровождать Марию и Синнера на турнирах. Минувшим летом мы сосредоточились на технике, чтобы навести порядок в её игре. Со стороны Мария выглядит как холодный и недружелюбный человек, но на самом деле она добрая девушка. Много впитывает, ей нравится учиться. Я никогда не тренировал женщин, но для неё сделал исключение. Это будет хорошим испытанием», — приводит слова Пьятти Gazzetta dello Sport.
Шарапова планирует начать новый сезон на турнире в Брисбене, а перед этим сыграет на выставочных турнирах на Гавайях и в Абу-Даби.
- 8 ноября 2019
-
20:36
-
18:07
-
17:12
-
16:52
-
16:05
-
15:01
-
13:56
-
12:25
-
11:11
-
10:41
-
10:26
-
09:07
-
08:22
-
00:31
-
00:16
- 7 ноября 2019
-
23:03
-
22:59
-
22:22
-
22:00
-
21:36
-
21:29
-
21:00
-
19:38
-
19:06
-
17:41
-
15:30
-
15:03
-
14:08
-
13:48
-
13:03
-
12:23
-
11:56
-
11:30
-
11:28
-
10:56