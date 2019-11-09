Барти сыграет с Гарсией в первый день финала Кубка Федерации
Стало известно расписание первого игрового дня командного турнира Кубок Федерации. Напомним, в период с 9 по 10 ноября главный трофей разыграют женские сборные Австралии и Франции.
Противостояние команд откроет матч австралийки Айлы Томлянович и француженки Кристины Младенович. После их матчах состоится вcтреча первой ракетки мира Эшли Барти и Каролин Гарсии.
Напомним, все матчи пройдут в австралийском Перте. Действующими чемпионками соревнований являются теннисистки из Чехии. В финале прошлогоднего розыгрыша они обыграли представительниц США.
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