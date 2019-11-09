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Барти сыграет с Гарсией в первый день финала Кубка Федерации

Барти сыграет с Гарсией в первый день финала Кубка Федерации
Теннис / Кубок Федерации 0

Стало известно расписание первого игрового дня командного турнира Кубок Федерации. Напомним, в период с 9 по 10 ноября главный трофей разыграют женские сборные Австралии и Франции.

Противостояние команд откроет матч австралийки Айлы Томлянович и француженки Кристины Младенович. После их матчах состоится вcтреча первой ракетки мира Эшли Барти и Каролин Гарсии.

Напомним, все матчи пройдут в австралийском Перте. Действующими чемпионками соревнований являются теннисистки из Чехии. В финале прошлогоднего розыгрыша они обыграли представительниц США.

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