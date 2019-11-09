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Надаль: остаться первым номером в конце года – не самоцель для меня

Надаль: остаться первым номером в конце года – не самоцель для меня
Теннис / ATP 0

Испанец Рафаэль Надаль признался, что для него остаться первой ракеткой мира по итогам года – не главная цель на данный момент.

«Для начала мне нужно попробовать сыграть. Конечно, мне хочется взять титул на Итоговом турнире, но я не могу требовать большего от этого сезона. Безусловно был бы рад остаться первым номером рейтинга по итогам года, но это не самоцель для меня. Я не слежу за такими вещами. На определённом этапе карьеры вы меняете свои приоритеты. Сейчас для меня важно играть, как можно дольше и стараться показывать 100% от своих возможностей. Это не значит, что я не пытаюсь быть первой ракеткой мира. Вовсе нет», — приводит слова Надаля Metro.

Надаль выступит на Итоговом турнире ATP в группе Андре Агасси вместе с действующим победителем турнира Александром Зверевым и дебютантами — греком Стефаносом Циципасом и россиянином Даниилом Медведевым.

Надаль надеется быть готовым к старту Итогового турнира АТР на 100%
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