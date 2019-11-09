Гарсия — о поражении 0:6, 0:6 на Кубке Федерации: больно уступать с таким счётом

Французская теннисистка Каролин Гарсия подвела итоги матча с австралийкой Эшли Барти со счётом 0:6, 0:6 в финале Кубка Федерации. После двух матчей Франция и Австралия играют вничью — 1:1.
«Больно уступать с таким счётом. Каждое поражение трудно пережить. Но у нас с Австралией ничья, так что борьба впереди.
Постараюсь сделать выводы и завтра сыграть по-другому. Барти выглядела очень уверенно. Она сыграла на очень высоком уровне. А у меня сразу же возникли проблемы. Сначала думала оказать на неё давление, потом хотела сбить темп. Но Барти читала мою игру и двигалась очень быстро. Уже ничего не поменять. Надо двигаться дальше", — цитирует Гарсию AFP.
Действующими чемпионками Кубка Федерации являются теннисистки из Чехии. В финале прошлогоднего розыгрыша они обыграли представительниц США.
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