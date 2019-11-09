Тарпищев рассказал, как стал советником Ельцина по спорту

Глава Федерации тенниса России, член МОК Шамиль Тарпищев, выступая на V молодёжном форуме «Мост Москва — Татарстан», рассказал, как получил должность советника Президента России Бориса Ельцина по спорту и какие вопросы ему пришлось решать. В то время Тарпищев был старшим тренером сборной России по теннису.
«Наступили сложные времена, развал СССР, я стал советником Бориса Ельцина по спорту, дважды отказывался. Согласился с третьего раза. На даче мы играли в бильярд, приходит офицер, вручает мне указ о назначении меня советником Президента России, отказываться было бесполезно. Борис Николаевич поручил мне заниматься двумя Олимпиадами 1992 года и 1994 года, обе мы выиграли», — приводит слова Тарпищева «Татар-информ».
В беседе с участниками форума Шмиль Тарпищев вспомнил, как сборная России сумела вырвать победу на Зимней Олимпиаде 1994 года в Лиллехаммере у хозяев игр — норвежцев.
«Перед двумя последними днями у нас было 11 золотых медалей, у норвежцев 10. У них оставался один шанс выиграть одиннадцатое золото — скоростной спуск. Всю ночь норвежцы поливали водой гору, потом забрасывали снегом, делали трассу под своего спортсмена. Скатывается наш, показывает третий результат, стартует норвежец и падает! Так мы стали победителями», — рассказал Тарпищев.
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