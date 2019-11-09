Джокович высоко оценил сотрудничество с Иванишевичем

Сербский теннисист Новак Джокович высоко оценил помощь бывшей второй ракетки мира хорвата Горана Иванишевича, который присоединился к тренерскому штабу серба перед Уимблдоном-2019.

«Он был на моём месте, он знает, каково это — соревноваться на высшем уровне, выигрывать турниры «Большого шлема». У него очень хорошие отношения с Марианом. Думаю, важно, чтобы были сотрудничество и взаимопонимание. Их советы очень важны для меня, чтобы показывать лучшую игру на корте. Они привносят в мою игру много мудрости и одновременно простоты», — приводит слова Джоковича пресс-служба АТР.

Новак сыграет на Итоговом чемпионате ATP, который пройдёт в Лондоне с 10 по 17 ноября. Его соперниками в группе Бьорна Борга будут швейцарец Роджер Федерер, австриец Доминик Тим и итальянец Маттео Берреттини.