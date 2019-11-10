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Австралия сравняла счёт с Францией в финале Кубка Федерации

Австралия сравняла счёт с Францией в финале Кубка Федерации
Теннис / Кубок Федерации 0

В финале Кубка Федерации завершилась последняя одиночная встреча. Австралийка Айла Томлянович обыграла француженку Полин Пармантье со счётом 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. В командном противостоянии счёт стал 2-2.

Томлянович в ходе матча 7 раз подала навылет и допустила одну двойную ошибку. При этом австралийка смогла реализовать 3 брейк-пойнта из 5. Пармантье отметилась четырьмя эйсами и совершила 2 двойные ошибки. Полин реализовала 1 брейк-пойнт из 4.

Отметим, что Пармантье заменила другую французскую теннисистку: в этом матче планировалось выступление Каролин Гарсии.

Победитель финала Кубка Федерации определится по итогам парной встречи, которая будет сыграна сегодня, 10 ноября.

Матчи финала Кубка Федерации проходят в австралийском городе Перте. Действующими чемпионками соревнований являются теннисистки из Чехии. В финале прошлогоднего розыгрыша они обыграли представительниц США.

Кубок Федерации. Мировая группа. Финал
10 ноября 2019, воскресенье. 09:15 МСК
Айла Томлянович
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
4 		5  
         
Полин Пармантье
Франция
Полин Пармантье
П. Пармантье
Франция вышла вперёд в противостоянии с Австралией в финале Кубка Федерации
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