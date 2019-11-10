Австралия сравняла счёт с Францией в финале Кубка Федерации

В финале Кубка Федерации завершилась последняя одиночная встреча. Австралийка Айла Томлянович обыграла француженку Полин Пармантье со счётом 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. В командном противостоянии счёт стал 2-2.

Томлянович в ходе матча 7 раз подала навылет и допустила одну двойную ошибку. При этом австралийка смогла реализовать 3 брейк-пойнта из 5. Пармантье отметилась четырьмя эйсами и совершила 2 двойные ошибки. Полин реализовала 1 брейк-пойнт из 4.

Отметим, что Пармантье заменила другую французскую теннисистку: в этом матче планировалось выступление Каролин Гарсии.

Победитель финала Кубка Федерации определится по итогам парной встречи, которая будет сыграна сегодня, 10 ноября.

Матчи финала Кубка Федерации проходят в австралийском городе Перте. Действующими чемпионками соревнований являются теннисистки из Чехии. В финале прошлогоднего розыгрыша они обыграли представительниц США.