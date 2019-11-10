Австралия сравняла счёт с Францией в финале Кубка Федерации

В финале Кубка Федерации завершилась последняя одиночная встреча. Австралийка Айла Томлянович обыграла француженку Полин Пармантье со счётом 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. В командном противостоянии счёт стал 2-2.
Томлянович в ходе матча 7 раз подала навылет и допустила одну двойную ошибку. При этом австралийка смогла реализовать 3 брейк-пойнта из 5. Пармантье отметилась четырьмя эйсами и совершила 2 двойные ошибки. Полин реализовала 1 брейк-пойнт из 4.
Отметим, что Пармантье заменила другую французскую теннисистку: в этом матче планировалось выступление Каролин Гарсии.
Победитель финала Кубка Федерации определится по итогам парной встречи, которая будет сыграна сегодня, 10 ноября.
Матчи финала Кубка Федерации проходят в австралийском городе Перте. Действующими чемпионками соревнований являются теннисистки из Чехии. В финале прошлогоднего розыгрыша они обыграли представительниц США.
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
- 10 ноября 2019
-
11:23
-
10:55
-
10:50
-
09:15
-
08:52
-
00:34
- 9 ноября 2019
-
22:17
-
20:27
-
19:32
-
18:40
-
16:41
-
12:28
-
12:26
-
11:28
-
10:43
-
09:56
-
09:19
-
00:29
-
00:25
- 8 ноября 2019
-
23:41
-
22:34
-
21:54
-
21:54
-
20:36
-
18:07
-
17:12
-
16:52
-
16:05
-
15:01
-
13:56
-
12:25
-
11:11
-
10:41
-
10:26
-
09:07