Сборная Хорватии уволила капитана за 9 дней до старта Кубка Дэвиса

Руководство Федерации тенниса Хорватии приняло решение уволить капитана команды Желько Краяна перед стартом Кубка Дэвиса, сообщает Sport24.co.za. Соответствующее заявление было обнародовано 9 ноября.



Краян возглавлял сборную Хорватии с 2012 года. В прошлом году под его руководством команда выиграла Кубок Дэвиса, в финале обыграв команду Франции. С 2007 по 2010 год специалист работал с российской теннисисткой Динарой Сафиной.

В нынешнем розыгрыше финального этапа Кубка Дэвиса Хорватия попала в одну группу с Россией и Испанией. Соревнования пройдут с 18 по 24 ноября в Мадриде.

Ранее стало известно, что чемпион US Open 2014 года Марин Чилич не сможет помочь хорватам в финальном турнире. Теннисисту предстоит провести ряд специальных процедур на колене, чтобы избежать возможной операции.