Барти: чувствую себя ужасно
Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти прокомментировала поражение команды в финале Кубка Федерации.
В решающем матче Барти в паре с Самантой Стосур уступили представительницам Франции Каролин Гарсии и Кристине Младенович со счётом 4:6, 3:6. Француженки выиграли турнир в третий раз в истории и впервые с 2003 года.
«Я боролась изо всех сил. Горжусь всеми австралийцами. Теперь можно отдохнуть, восстановить силы после сезона и сделать выводы. За последние два года проделана невероятная работа, но сейчас чувствую себя ужасно. Через пару дней полегчает», — цитирует Барти The Sydney Morning Herald.
В 2018 году турнир выиграли теннисистки из Чехии. В финале прошлогоднего розыгрыша они переиграли представительниц США.
Сборная Франции по теннису выиграла КФ в 3-й раз в истории и впервые с 2003 года
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