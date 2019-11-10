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Барти: чувствую себя ужасно

Барти: чувствую себя ужасно
Теннис / Кубок Федерации 0

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти прокомментировала поражение команды в финале Кубка Федерации.

В решающем матче Барти в паре с Самантой Стосур уступили представительницам Франции Каролин Гарсии и Кристине Младенович со счётом 4:6, 3:6. Француженки выиграли турнир в третий раз в истории и впервые с 2003 года.

«Я боролась изо всех сил. Горжусь всеми австралийцами. Теперь можно отдохнуть, восстановить силы после сезона и сделать выводы. За последние два года проделана невероятная работа, но сейчас чувствую себя ужасно. Через пару дней полегчает», — цитирует Барти The Sydney Morning Herald.

В 2018 году турнир выиграли теннисистки из Чехии. В финале прошлогоднего розыгрыша они переиграли представительниц США.

Сборная Франции по теннису выиграла КФ в 3-й раз в истории и впервые с 2003 года
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