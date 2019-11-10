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Руседски: Надаль уже подаёт на 75% своих возможностей

Руседски: Надаль уже подаёт на 75% своих возможностей
Теннис / ATP 0

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Грег Руседски прокомментировал тренировку испанца Рафаэля Надаля перед стартом Итогового турнира ATP.

«Очень интересно наблюдать за действиями Рафы на подаче. Это будет основным фактором, если он собирается играть на Итоговом турнире и закончить год в ранге первой ракетки мира. Сейчас всё выглядит так, будто он использует подачу на три четверти возможностей. Но его удары становились быстрее по мере продолжения тренировки. Корт выглядит быстрым, а отскок — низким», — написал Руседски.

Видео тренировки Надаля доступно на странице британца в «Твиттере».

Надаль выступит на Итоговом чемпионате ATP в группе Андре Агасси вместе с действующим победителем турнира Александром Зверевым и дебютантами — греком Стефаносом Циципасом и россиянином Даниилом Медведевым. Турнир пройдёт в Лондоне с 10 по 17 ноября.

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