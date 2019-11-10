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Тарпищев: Медведев на Итоговом турнире испытает сильную психологическую нагрузку

Тарпищев: Медведев на Итоговом турнире испытает сильную психологическую нагрузку
Теннис / ATP 0

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выразил мнение, что четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев будет испытывать сильную психологическую нагрузку на Итоговом турнире ATP. Соревнования пройдут в Лондоне с 10 по 17 ноября.

Завтра, 11 ноября, уроженец Москвы в стартовом матче встретится с представителем Греции Стефаносом Циципасом. Также в этой группе выступают испанец Рафаэль Надаль и Александр Зверев из Германии.

«Давать прогнозы на этот турнир бессмысленно. Все матчи будут равными, шансы у всех примерно одинаковые.

Для Медведева это первый в карьере Итоговый турнир, отсюда и большая психологическая нагрузка. Даня готов к турниру, но остаётся только вопрос внутреннего содержания", — приводит слова Тарпищева ТАСС.

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