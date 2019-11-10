Тарпищев: Медведев на Итоговом турнире испытает сильную психологическую нагрузку

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выразил мнение, что четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев будет испытывать сильную психологическую нагрузку на Итоговом турнире ATP. Соревнования пройдут в Лондоне с 10 по 17 ноября.

Завтра, 11 ноября, уроженец Москвы в стартовом матче встретится с представителем Греции Стефаносом Циципасом. Также в этой группе выступают испанец Рафаэль Надаль и Александр Зверев из Германии.

«Давать прогнозы на этот турнир бессмысленно. Все матчи будут равными, шансы у всех примерно одинаковые.

Для Медведева это первый в карьере Итоговый турнир, отсюда и большая психологическая нагрузка. Даня готов к турниру, но остаётся только вопрос внутреннего содержания", — приводит слова Тарпищева ТАСС.