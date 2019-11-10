Пресс-служба ATP выпустила промо-ролик Итогового турнира

Сегодня, 10 ноября, в Лондоне стартует Итоговый чемпионат ATP. Пресс-служба Тура опубликовала промо-ролик, посвящённый этому событию. «Время пришло», — такими словами в ATP сопроводили видео.
Видео можно посмотреть на странице ATP в «Твиттере».
Итогового турнир ATP пройдёт с 10 по 17 ноября. Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев, впервые квалифицировавшийся на этот турнир, сыграет в группе Андре Агасси с испанцем Рафаэлем Надалем, греком Стефаносом Циципасом и немцем Александром Зверевым.
В группу Бьорна Борга попали серб Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер, австриец Доминик Тим и итальянец Маттео Берреттини.
Теннисисты, занявшие первые два места в каждой группе, выйдут в полуфинал. Действующим чемпионом ATP Finals является Зверев. В прошлогоднем финале он обыграл Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:3.
- 10 ноября 2019
-
16:06
-
15:57
-
15:41
-
15:34
-
14:51
-
14:24
-
13:49
-
12:48
-
11:23
-
10:55
-
10:50
-
09:15
-
08:52
-
00:34
- 9 ноября 2019
-
22:17
-
20:27
-
19:32
-
18:40
-
16:41
-
12:28
-
12:26
-
11:28
-
10:43
-
09:56
-
09:19
-
00:29
-
00:25
- 8 ноября 2019
-
23:41
-
22:34
-
21:54
-
21:54
-
20:36
-
18:07
-
17:12
-
16:52