Пресс-служба ATP выпустила промо-ролик Итогового турнира

Сегодня, 10 ноября, в Лондоне стартует Итоговый чемпионат ATP. Пресс-служба Тура опубликовала промо-ролик, посвящённый этому событию. «Время пришло», — такими словами в ATP сопроводили видео.

Видео можно посмотреть на странице ATP в «Твиттере».

Итогового турнир ATP пройдёт с 10 по 17 ноября. Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев, впервые квалифицировавшийся на этот турнир, сыграет в группе Андре Агасси с испанцем Рафаэлем Надалем, греком Стефаносом Циципасом и немцем Александром Зверевым.



В группу Бьорна Борга попали серб Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер, австриец Доминик Тим и итальянец Маттео Берреттини.



Теннисисты, занявшие первые два места в каждой группе, выйдут в полуфинал. Действующим чемпионом ATP Finals является Зверев. В прошлогоднем финале он обыграл Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:3.