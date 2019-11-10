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Медведев: с Циципасом как-то сразу не сложилось

Медведев: с Циципасом как-то сразу не сложилось
Теннис / ATP 0

Россиянин Даниил Медведев перед стартом Итогового чемпионата ATP рассказал об отношениях с греком Стефаносом Циципасом. Соревнования пройдут в Лондоне с 10 по 17 ноября.

«С Циципасом как-то сразу не сложилось. В первом матче мы не знали друг друга, во время игры ему что-то не понравилось и он обозвал меня плохими словами. А я русский и не позволю никому говорить мне гадости на корте. С тех пор отношения не улучшились.

У русских есть хорошие черты. Мы боремся до самого конца, ненавидим проигрывать. В других странах родители играют с детьми и нарочно проигрывают, а в России такого нет. Но есть и плохое. Например, мы не умеем контролировать эмоции. Я много над этим работаю", — приводит слова Медведева Daily Mail.

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