Медведев: с Циципасом как-то сразу не сложилось

Россиянин Даниил Медведев перед стартом Итогового чемпионата ATP рассказал об отношениях с греком Стефаносом Циципасом. Соревнования пройдут в Лондоне с 10 по 17 ноября.

«С Циципасом как-то сразу не сложилось. В первом матче мы не знали друг друга, во время игры ему что-то не понравилось и он обозвал меня плохими словами. А я русский и не позволю никому говорить мне гадости на корте. С тех пор отношения не улучшились.

У русских есть хорошие черты. Мы боремся до самого конца, ненавидим проигрывать. В других странах родители играют с детьми и нарочно проигрывают, а в России такого нет. Но есть и плохое. Например, мы не умеем контролировать эмоции. Я много над этим работаю", — приводит слова Медведева Daily Mail.