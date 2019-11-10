Медведев: с Циципасом как-то сразу не сложилось
Россиянин Даниил Медведев перед стартом Итогового чемпионата ATP рассказал об отношениях с греком Стефаносом Циципасом. Соревнования пройдут в Лондоне с 10 по 17 ноября.
«С Циципасом как-то сразу не сложилось. В первом матче мы не знали друг друга, во время игры ему что-то не понравилось и он обозвал меня плохими словами. А я русский и не позволю никому говорить мне гадости на корте. С тех пор отношения не улучшились.
У русских есть хорошие черты. Мы боремся до самого конца, ненавидим проигрывать. В других странах родители играют с детьми и нарочно проигрывают, а в России такого нет. Но есть и плохое. Например, мы не умеем контролировать эмоции. Я много над этим работаю", — приводит слова Медведева Daily Mail.
Медведев против «Большой тройки». На Итоговый турнир ATP вернулся россиянин
Даниил Медведев сражается в Лондоне с Федерером, Джоковичем, Надалем и лучшими теннисистами своего поколения за самый престижный трофей ATP.
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