Серена Уильямс: большинство людей любят ювелирные изделия, а я их обожаю

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс рассказала почти о маниакальной любви к ювелирным украшениям.



«Я одержима украшениями в форме сердечек. Если решите посмотреть мои старые фотографии, то заметите, что в 99% случаев на мне кулон именно с ним. Давным-давно я носила кольцо с бриллиантом на правой руке. Все смотрели на него и говорили: «Как ты играешь в этом?». Это не было какое-то сверхъестественное ювелирное изделие, но оно имело действительно интересную форму. Кольцо выглядело как морская звезда, но с четырьмя лучами вместо пяти.

Всегда носила на корте сумасшедшие украшения — массивные кольца, браслеты. Имею в виду, что большинство людей любят ювелирные изделия, а я их обожаю. Вам не нужно постоянно менять украшения, но вы можете пытаться их комбинировать, использовать что-то более смелое, что-то с гравировкой.

Сейчас отдаю предпочтения матовым украшениям. А ещё люблю надевать тонкие браслеты. По отдельности они — не очень, но когда их много, то выглядят превосходно", — приводит слова Серены Tennis World USA.



На данный момент 38-летняя Уильямс является девятой ракеткой мира. Последним турниром, на котором она выступала, стал US Open 2019. Там американская теннисистка пробилась в финал, где уступила 19-летней представительнице Канады Бьянке Андрееску со счётом 3:6, 5:7. На счету Серены 72 титула на соревнованиях WTA в одиночном разряде. Последний на данный момент трофей она завоевала в 2017 году, выиграв Открытый чемпионат Австралии.