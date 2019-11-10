Надаль — об Итоговом турнире ATP: врачи настроены в отношении меня позитивно

Испанец Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от старта Итогового чемпионата ATP в Лондоне. Он выразил надежду, что проблемы со здоровьем не помешают ему выступить.
«Я рад, что всё складывается хорошо. Но нужно подождать, посмотрим, как всё будет. Я должен быть готов на сто процентов. Скоро всё будет видно.
Пока не могу сказать, как себя буду чувствовать дальше. Я стараюсь хорошо подготовиться. Нельзя допускать ошибки в подготовке. Будем постепенно увеличивать нагрузки.
Пока я чувствую себя превосходно, нет никаких проблем и болей. Врачи настроены позитивно, они думают, что всё будет нормально. Я же могу говорить лишь о том, как себя чувствую», — приводит слова Надаля Tennis World USA.
Надаль выступит на Итоговом турнире ATP в группе Андре Агасси вместе с действующим победителем турнира Александром Зверевым и дебютантами — греком Стефаносом Циципасом и россиянином Даниилом Медведевым.
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