Молик: Младенович буквально тащила Францию на своих плечах в финале КФ

Капитан сборной Австралии по теннису Алисия Молик прокомментировала поражение своей команды в финале Кубка Федерации. Сборная Австралии в финале уступила сборной Франции 2-3. Сборная Австралии уже в девятый раз подряд проиграла в финале турнира с 1975 года.

«Мы выиграем 10-й финал, я вас уверяю. Мы отдали все силы сегодня. Нам просто немного не хватило для победы. Такое случается. Я ни о чём не жалею. Мы были друг за друга всё это время, у нас очень дружная команда.

Мы боролись и старались. Жаль, что всё в итоге решилось в заключительном матче. Но отдадим должное Франции. На мой взгляд, Младенович себя проявила просто невероятным образом. Она буквально тащила Францию на своих плечах», — приводит слова Молик Tennis.com.au.