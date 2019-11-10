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Молик: Младенович буквально тащила Францию на своих плечах в финале КФ

Молик: Младенович буквально тащила Францию на своих плечах в финале КФ
Теннис / Кубок Федерации 0

Капитан сборной Австралии по теннису Алисия Молик прокомментировала поражение своей команды в финале Кубка Федерации. Сборная Австралии в финале уступила сборной Франции 2-3. Сборная Австралии уже в девятый раз подряд проиграла в финале турнира с 1975 года.

«Мы выиграем 10-й финал, я вас уверяю. Мы отдали все силы сегодня. Нам просто немного не хватило для победы. Такое случается. Я ни о чём не жалею. Мы были друг за друга всё это время, у нас очень дружная команда.

Мы боролись и старались. Жаль, что всё в итоге решилось в заключительном матче. Но отдадим должное Франции. На мой взгляд, Младенович себя проявила просто невероятным образом. Она буквально тащила Францию на своих плечах», — приводит слова Молик Tennis.com.au.

Сборная Франции выиграла Кубок Федерации
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