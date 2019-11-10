Стосур не планирует завершать карьеру после поражения в финале Кубка Федерации

Австралийская теннисистка Саманта Стосур прокомментировала поражение своей сборной в финале Кубка Федерации. Австралийки уступили француженкам со счётом 2-3. Всё решилось в пятом матче, который проходил в парном разряде.

«Я не заканчиваю карьеру. Понимаю, что 16 лет довольно значительный срок, но я планирую оставаться в игре ещё некоторое время.

Прямо сейчас, конечно, мы очень расстроены. Но, как говорила Эшли Барти, нам нужно думать о будущем и понимать, чего мы уже достигли в этом году», — приводит слова Стосур пресс-служба Федерации тенниса Австралии.

Сборная Австралии уже девятый раз подряд проиграла в финале турнира с 1975 года. Финал Кубка Федерации в этом году проходил в Перте (Австралия).

