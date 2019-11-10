Медведев рассказал, кого считает лучшим теннисистом в 2019 году

Российский теннисист Даниил Медведев назвал игрока, который лучше всех проявил себя в уходящем сезоне. По словам Медведева, лучшим был не серб Новак Джокович, а испанец Рафаэль Надаль. Джокович и Надаль в 2019 году выиграли по два турнира «Большого шлема».

«Думаю, все согласятся, что Надаль был лучшим в 2019 году. Он играл очень стабильно, добился великолепных результатов, выиграл множество титулов, включая два «Больших шлема». Я не знаю, готов ли он на 100% к Итоговому турниру ATP, но понимаю, что должен сыграть на максимуме», — приводит слова Медведева Tennis World USA.

На Итоговом турнире ATP Медведев сыграет в группе Андре Агасси, где его соперниками станут Надаль, грек Стефанос Циципас и немец Александр Зверев.