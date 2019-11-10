Циципас: матч с Медведевым — настоящий вызов для меня

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился ожиданиями от Итогового турнира ATP, в частности от предстоящего матча с россиянином Даниилом Медведевым, с которым они оказались в одной группе.

«На таком турнире не бывает лёгких матчей. Пока я не могу сказать, с кем из соперников мне будет там легче. Каждый матч на таком турнире предельно важен, нужно выкладываться на все сто процентов. На столь высоком уровне любая мелкая деталь имеет значение, ведь там играют лучшие.

С Медведевым мы встречались уже пять раз. Пока мне не удалось найти способ остановить его. Даниил умён, он думает на корте, знает, как нужно вести себя в больших матчах. Его подачу всегда сложно принимать. Матч с ним — настоящий вызов для меня», — приводит слова Циципаса SDNA.