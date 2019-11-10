Берреттини: Джокович двигался лучше, но я провёл хороший матч

Итальянский теннисист Маттео Берреттини прокомментировал неудачный старт на Итоговом турнире ATP в Лондоне. В первом матче Берреттини уступил в двух сетах сербу Новаку Джоковичу. Встреча завершилась со счётом 2:6, 1:6.

«Джокович отлично играл на приёме подачи, просто невероятно. Именно это впечатлило меня больше всего в его игре.

Я многому научился у Роджера Федерера и Рафы Надаля. Уверен, что теперь буду учиться и у Джоковича. Мы играли в быстрый теннис, он двигался лучше, чем я, был лучше, чем я. Мне было очень сложно. Но, на мой взгляд, я играл очень хорошо. Нет, не очень хорошо, но я провёл хороший матч. Я уверен в себе», — приводит слова Берреттини пресс-служба ATP.

Помимо Джоковича и Берреттини в этой группе также выступят Доминик Тим и Роджер Федерер.