Барти: надеюсь, нами гордится вся Австралия

Австралийская теннисистка Эшли Барти прокомментировала поражение своей команды в финале Кубка Федерации. Австралийки по итогам пяти матчей уступили француженкам.

«Думаю, все видят, насколько важным для нас был этот матч. Испытываю горечь разочарования. Мы все ждали этот финал последние шесть месяцев, теперь нам всем будет сложно.

Теперь важно отдохнуть, восстановиться и осознать, каким получился этот год. Но, как мне кажется, наше путешествие в Кубке Федерации было удивительным.

В матче с Младенович я билась, как могла. Надеюсь, что моя команда может мной гордиться. Надеюсь, что нами гордится вся Австралия.

В целом я бы не стала ничего менять, нет сожалений. Минувший сезон получился действительно выдающимся», — приводит слова Барти пресс-служба Федерации тенниса Австралии.