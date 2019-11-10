Джокович вспомнил свой первый матч на Итоговом турнире ATP

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал старт на Итоговом турнире ATP. В первом матче на турнире он уверенно обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:1, 6:2.

«В течение всей моей карьеры я старался сделать свою игру совершенной. В пылу борьбы иногда расстраиваешься от игры вне зависимости от результата. Иногда меня действительно не заботят результаты, я больше заинтересован в том, как реализовать тактику или выполнить те или иные удары.

Помню ли свой первый матч на Итоговом турнире ATP? Помню, в 2007 году я впервые сыграл в Шанхае. Кажется, я проиграл все три матча в группе, я был с Надалем и Феррером. Я нервничал, но был рад, что вообще там оказался. Я гордился, что оказался в такой компании.

Это совершенно иная атмосфера, новая для игрока, хоть мы и говорим о том же самом теннисном корте. Я понимаю, что для новичков здесь очень сложно играть с соперниками из топ-10», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.