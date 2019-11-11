Текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Циципас на Итоговом чемпионате ATP

Сегодня, 11 ноября, состоится матч первого тура группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев и представитель Греции Стефанос Циципас. Начало поединка запланировано на 17:00 мск. По личным встречам впереди Медведев — 5-0.
В 2018 году Даниил победил Стефаноса на турнирах в Майами и Базеле, а также на US Open. В 2019 году Медведев оказался сильнее Циципаса на соревнованиях в Монте-Карло и Шанхае.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Циципас в Лондоне.
В группе Андре Агасси также сыграют испанец Рафаэль Надаль и действующий чемпион немец Александр Зверев. В прошлогоднем финале уроженец Гамбурга обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:3.
Итоговый чемпионат ATP завершится 17 ноября.
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