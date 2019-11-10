Серена Уильямс: Меган Маркл — самый сильный человек, которого я знаю

Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о своей подруге британской герцогине Меган Маркл.
«Я считаю, что она самая сильная, в прямом смысле слова самая сильная из всех, кого я знаю. И при этом самая милая и самая нежная.
Она всю дорогу летела с новорожденным, чтобы поддержать меня на US Open, а потом всю ночь летела обратно в Великобританию. Вряд ли бы я так смогла.
Это показывает, какой она удивительный человек. И это только одна деталь из многих вещей, которые она делает для меня. Я звоню ей, пишу ей в любое время, когда плачу, расстроена — она всегда рядом. Она просто потрясающая. Здорово иметь такого друга. Она отличный друг и замечательный человек, всегда позитивный, несмотря ни на что. Хорошо иметь таких людей в своём окружении», — приводит слова Уильямс Tennis World USA.
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