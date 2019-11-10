«Рафа всегда на вершине». Молодой испанский теннисист в восхищении от Надаля

20-летний испанский теннисист Алехандро Давидович Фокина признался, что восхищается знаменитым соотечественником Рафаэлем Надалем.
«Он набирает 80 процентов очков благодаря силе своего ума, берёт подачи соперника с впечатляющей решимостью, но при этом никогда не спешит.
Я много общаюсь с Рафой. Мы оба родом с острова, оба болеем за мадридский «Реал». Несмотря на то что мои родители с севера, я на сто процентов испанец, чувствую себя испанцем и с нетерпением жду возможности сыграть в Кубке Дэвиса.
Также мне нравится выступать в Брисбене и Нью-Йорк, но я всегда хочу вернуться сюда, потому что качество жизни здесь просто потрясающее.
Ветеранов в испанском теннисе всё меньше, они постепенно уходят. Есть мы, молодые теннисисты: Роберто Карбальес-Баэна, Хауме Мунар и я. Но Рафа всегда на вершине», — приводит слова Давидовича Фокины Tennis World USA.
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