Куницын: Медведев точно не слабее своих соперников в Лондоне

Бывший теннисист, тренер сборной России Игорь Куницын рассказал о перспективах Даниила Медведева на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне.

«Даниил прошёл через очень большие нагрузки, когда успешно выступал в августе и сентябре на турнирах в Северной Америке, Петербурге и Шанхае. При этом он почти не играл в октябре и должен успеть восстановиться. Поэтому у него есть хорошие шансы выступить в Лондоне на пределе своих возможностей, как это ему удалось сделать на US Open и двух «Мастерсах». Сейчас он точно не слабее своих соперников и может добиться в Лондоне многого», — приводят слова Куницына «Известия».

Медведев сыграет в группе Андре Агасси, где его соперниками станут первая ракетка мира Рафаэль Надаль, прошлогодний победитель Итогового турнира АТР Александр Зверев и Стефанос Циципас.