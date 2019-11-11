Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Куницын: Медведев точно не слабее своих соперников в Лондоне

Куницын: Медведев точно не слабее своих соперников в Лондоне
Теннис / ATP 0

Бывший теннисист, тренер сборной России Игорь Куницын рассказал о перспективах Даниила Медведева на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне.

«Даниил прошёл через очень большие нагрузки, когда успешно выступал в августе и сентябре на турнирах в Северной Америке, Петербурге и Шанхае. При этом он почти не играл в октябре и должен успеть восстановиться. Поэтому у него есть хорошие шансы выступить в Лондоне на пределе своих возможностей, как это ему удалось сделать на US Open и двух «Мастерсах». Сейчас он точно не слабее своих соперников и может добиться в Лондоне многого», — приводят слова Куницына «Известия».

Медведев сыграет в группе Андре Агасси, где его соперниками станут первая ракетка мира Рафаэль Надаль, прошлогодний победитель Итогового турнира АТР Александр Зверев и Стефанос Циципас.

Медведев против «Большой тройки». На Итоговый турнир ATP вернулся россиянин
Даниил Медведев сражается в Лондоне с Федерером, Джоковичем, Надалем и лучшими теннисистами своего поколения за самый престижный трофей ATP.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019