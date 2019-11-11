Тим обыграл Федерера на старте Итогового чемпионата АТР в Лондоне
Австрийский теннисист Доминик Тим с победы стартовал на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне. В матче первого тура в группе Бьорна Борга пятый сеяный Тим нанёс поражение третьей ракетке мира, швейцарцу Роджеру Федереру, со счётом 7:5, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 40 минут. Тим 1 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. Федерер подал 5 эйсов, избежал ошибок на подаче и реализовал один брейк.
Тим в пятый раз выиграл у Федерера в официальных матчах. Счёт в личном противостоянии теннисистов стал 5-2 в пользу австрийца.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Тим – Федерер в Лондоне.
Ранее в другом матче той же подгруппы серб Новак Джокович разгромил итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:2, 6:1.
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