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Тим обыграл Федерера на старте Итогового чемпионата АТР в Лондоне

Тим обыграл Федерера на старте Итогового чемпионата АТР в Лондоне
Теннис / ATP 0

Австрийский теннисист Доминик Тим с победы стартовал на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне. В матче первого тура в группе Бьорна Борга пятый сеяный Тим нанёс поражение третьей ракетке мира, швейцарцу Роджеру Федереру, со счётом 7:5, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 40 минут. Тим 1 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. Федерер подал 5 эйсов, избежал ошибок на подаче и реализовал один брейк.

Тим в пятый раз выиграл у Федерера в официальных матчах. Счёт в личном противостоянии теннисистов стал 5-2 в пользу австрийца.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Тим – Федерер в Лондоне.

Ранее в другом матче той же подгруппы серб Новак Джокович разгромил итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:2, 6:1.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
10 ноября 2019, воскресенье. 23:00 МСК
Роджер Федерер
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		5  
7 		7  
         
Доминик Тим
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
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