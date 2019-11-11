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Кудерметова стала второй ракеткой России

Кудерметова стала второй ракеткой России
Теннис / WTA 0

В обновлённом рейтинге WTA от 11 ноября Вероника Кудерметова поднялась на 39-ю строчку и стала второй ракеткой России. В первой десятке изменений не произошло.

Рейтинг WTA. 11 ноября
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7851.
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5940.
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5496.
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5462.
5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 5192.
6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5075.
7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4776.
8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4685.
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4245.
10 (10). Серена Уильямс (США) — 3935.
...
30 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1560...
39 (41). Вероника Кудерметова (Россия) — 1351...
41 (35). Екатерина Александрова (Россия) — 1325...
54 (54). Светлана Кузнецова (Россия) — 1052...
61 (59). Анна Блинкова (Россия) — 1007...
70 (69). Дарья Касаткина (Россия) — 851...
90 (93). Анастасия Потапова (Россия) — 695...
100 (87). Маргарита Гаспарян (Россия) — 661.

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