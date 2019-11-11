Федерер поделился ожиданиями от второго матча на Итоговом чемпионате ATP

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о настрое на матч второго тура группового этапа чемпионата ATP в Лондоне с итальянцем Маттео Берреттини. На старте соревнований 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» проиграл австрийцу Доминику Тиму со счётом 5:7, 5:7, а Берреттини проиграл сербу Новаку Джоковичу — 2:6, 1:6.

«Учитывая его подачу и то, что он может сделать на корте, Маттео будет очень опасным соперником здесь. Мне нужно восстановиться. Мне нужно сделать всё, чтобы я сыграл лучше, чем в первом матче. Надеюсь, я смогу победить», — приводит слова Федерера официальный сайт тура.

Действующим победителем Итогового чемпионата является немец Александр Зверев. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:3.

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