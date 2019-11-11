Тарпищев оценил группу, в которую попал Медведев на Итоговом чемпионате ATP

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от выступления Даниила Медведева на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. Первая ракетка России сыграет в группе Андре Агасси с испанцем Рафаэлем Надалем, греком Стефаносом Циципасом и немцем Александром Зверевым. Перед ATP Finals Даниил сыграл на «Мастерсе» в Париже и во втором круге неожиданно проиграл французу Жереми Шарди.
«Не стал бы придавать большого значения поражению Даниила в Париже. Он не успел восстановиться к тому «Мастерсу», и, возможно, даже хорошо, что из-за раннего вылета у него было больше времени на подготовку к итоговому турниру. У Медведева сложная, но проходимая группа. Многое решится в первом матче с Циципасом», — приводят слова Тарпищева «Известия».
Турнир завершится 17 ноября.
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