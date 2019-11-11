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Хенман рассказал, почему считает Медведева фаворитом в матче с Циципасом

Хенман рассказал, почему считает Медведева фаворитом в матче с Циципасом
Теннис / ATP 0

Бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенман поделился ожиданиями от матча россиянина Даниила Медведева и грека Стефаноса Циципаса на Итоговом турнире ATP. По мнению Хенмана, Медведев начнёт выступление на турнире с победы. Пока Циципас ещё ни разу не обыгрывал Медведева. При этом Даниил победил в 29 из 32 последних матчей в нынешнем сезоне.

«Этот матч будет действительно интересным. Медведев — игрок, который многих удивил в нынешнем сезоне. И я говорю не только об уровне его игры, но и о стабильности результатов.

Он также выиграл много турниров. Он попадал в финалы, выигрывал. Я считаю его фаворитом этого матча», — цитирует Хенмана BBC.

В группу Андре Агасси помимо Медведева и Циципаса также попали немец Александр Зверев и испанец Рафаэль Надаль. Циципас и Медведев дебютируют на Итоговом турнире ATP.

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