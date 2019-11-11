Две россиянки вошли в топ-50 обновлённой чемпионской гонки WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 11 ноября лидерство захватила представительница Китая Чжу Линь. В топ-50 вошли две россиянки — Софья Лансере и Дарья Кружкова. Она заняли 22-ю и 42-ю строчки соответственно.

Чемпионская гонка WTA. 11 ноября

1 (83). Чжу Линь (Китай) — 140.

2 (75). Пэн Шуай (Китай) — 85.

3 (215). Элизабетта Коччаретто (Италия) — 80.

4 (214). Майо Хиби (Япония) — 80.

5 (610). Виктория Босио (Аргентина) — 53.

6 (144). Куруми Нара (Япония) — 50.

7 (117). Ясмине Паолини (Италия) — 50.

8 (103). Аранча Рус (Нидерланды) — 50.

9 (181). Ангелина Калинина (Украина) — 48.

10 (228). Лаура-Иоана Паар (Румыния) — 30.

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22 (355). Софья Лансере (Россия) — 18...

42 (594). Дарья Кружкова (Россия) — 10.