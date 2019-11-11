Тим: сейчас Джокович — лучший теннисист в мире

Австрийский теннисист Доминик Тим поделился ожиданиями от матча с сербом Новаком Джоковичем во втором туре группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне. На старте соревнований Тим победил швейцарца Роджера Федерера, а Джокович — итальянца Маттео Берреттини.

«Думаю, сейчас Джокович — лучший теннисист в мире. Он доказал это в Париже, где легко выиграл титул, не показывая лучшей игры. Его уровень настолько хорош. Пожалуй, сейчас матч с Новаком — это самое большое испытание», — приводит слова Тима официальный сайт тура.

Действующим победителем Итогового чемпионата ATP является представитель Германии Александр Зверев. В прошлогоднем финале уроженец Гамбурга обыграл Джоковича со счётом 6:4, 6:3.

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