Тим: сейчас Джокович — лучший теннисист в мире
Австрийский теннисист Доминик Тим поделился ожиданиями от матча с сербом Новаком Джоковичем во втором туре группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне. На старте соревнований Тим победил швейцарца Роджера Федерера, а Джокович — итальянца Маттео Берреттини.
«Думаю, сейчас Джокович — лучший теннисист в мире. Он доказал это в Париже, где легко выиграл титул, не показывая лучшей игры. Его уровень настолько хорош. Пожалуй, сейчас матч с Новаком — это самое большое испытание», — приводит слова Тима официальный сайт тура.
Действующим победителем Итогового чемпионата ATP является представитель Германии Александр Зверев. В прошлогоднем финале уроженец Гамбурга обыграл Джоковича со счётом 6:4, 6:3.
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