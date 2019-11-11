Беккер: цель Зверева на 2020 год — выход в финал турнира «Большого шлема»
Бывшая первая ракетка мира, шестикратный победитель турниров «Большого шлема» Борис Беккер поделился мнением о прогрессе немецкого теннисиста Александра Зверева.
«Алексу нужно понимать, что он должен стать лучше. Конкуренты не спят. Возможно, ему стоит немного изменить позицию на корте.
Цель на следующий сезон — дойти до полуфинала или финала турнира «Большого шлема», — приводит слова Беккера Eurosport.
В настоящий момент Зверев находится в Лондоне, где принимает участие в Итоговом турнире ATP. Зверев попал в группу Андре Агасси. Там его соперниками станут испанец Рафаэль Надаль, россиянин Даниил Медведев и грек Стефанос Циципас. Первым соперником Зверева на Итоговом турнире ATP будет Надаль, занимающий первое место в рейтинге.
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