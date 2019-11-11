Джокович оценил прорыв 18-летнего Синнера

Серб Новак Джокович прокомментировал победу 18-летнего итальянца Янника Синнера на турнире Next Gen ATP Finals в Милане. В финале Синнер победил австралийца Алекса де Минора со счётом 4:2, 4:1, 4:2.

«Поздравляю его с победой в Милане. Я это видел. Он одержал впечатляющую победу над де Минором, который играл в финале в прошлом году и уже является опытным игроком, несмотря на молодость. Столь уверенная победа Янника дома впечатляет. Он определённо будет следующей звездой, за которой станут следить.

Я неоднократно тренировался с ним в последние годы в академии Пьятти. Он всегда был очень уважителен и предан делу. Он в хороших руках, потому что Риккардо — отличный тренер. Он был и моим тренером. Я уверен, они знают, что делают. Результаты это подтверждают», — цитирует Джоковича официальный сайт тура.

Тим: сейчас Джокович — лучший теннисист в мире