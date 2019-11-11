Федерер рассказал о влиянии на игру поездок с детьми на турниры

Бывшая первая ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, как большая семья влияет на теннис. Федерер является отцом четырёх детей, в его семье — близнецы-девочки и близнецы-мальчики.
«Путешествую с детьми? Да, конечно, это моя работа, мы ездим всей семьёй. Лишь в этом случае я могу продолжать играть в теннис, иначе никак. Дети должны быть счастливы, когда мы куда-то едем.
Да, это непросто, много дел. Ночью бывает тоже непросто. Приходится ли ночью вставать? Да, одному из детей было плохо, я встал, она начала извиняться, что разбудила. Но я сказал ей, чтобы не переживала, ведь для этого и нужны родители. Но, конечно, такие ситуации бывают сложными, когда мне предстоит сыграть в полуфинале или финале с одним из главных конкурентов на следующий день», — сказал Федерер в интервью пресс-службе ATP.
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