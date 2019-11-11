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Сербский теннисист назвал Медведева будущей первой ракеткой мира

Сербский теннисист назвал Медведева будущей первой ракеткой мира
Теннис / ATP 0

Сербский теннисист Филип Краинович поделился ожиданиями от встречи россиянина Даниила Медведева и грека Стефаноса Циципаса на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. Матч состоится сегодня, 11 ноября.

«Даниил и Стефанос — это прекрасные молодые игроки. Мне очень нравится стиль игры Циципаса. Он демонстрирует быстрый и агрессивный теннис.

Медведев показал, что является великолепным теннисистом. Пожалуй, он будущая первая ракетка мира. В этом году Даниил заработал много очков. Это будет прекрасный матч», — приводит слова Краиновича Sport Klub.

Начало поединка запланировано на 17:00 мск. По личным встречам впереди Медведев — 5-0. В группе Андре Агасси также сыграют испанец Рафаэль Надаль и действующий чемпион немец Александр Зверев.

Текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Циципас на Итоговом чемпионате ATP
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