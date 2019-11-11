Отец Тима: Доминик никогда не купит себе «Феррари»
Вольфганг Тим, отец австрийского теннисиста Доминика Тима, рассказал об отношении сына к деньгам.
«Деньги не так важны для него. Он никогда не купит себе „Феррари“ или золотые часы. Это даже не обсуждается. Доминик с детства хотел бить по мячу. Ему было всё равно — футбольный это мяч, теннисный или мяч для настольного тенниса. Мяч — это было самое главное. Он наслаждался игрой, а потом внезапно осознал, что игра стала его работой», — приводит слова Вольфганга Тима Kronen Zeitung.
На старте Итогового чемпионата ATP в Лондоне Доминик обыграл представителя Швейцарии Роджера Федерера со счётом 7:5, 7:5. Следующим соперником австрийца будет прошлогодний финалист серб Новак Джокович. Турнир завершится 17 ноября.
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