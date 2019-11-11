Хенман: Джокович может успешно играть так долго, как Федерер
Бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенман считает, что сербский теннисист Новак Джокович может ещё долго оставаться в числе лучших игроков мира. По мнению Хенмана, возраст не будет сильно сказываться на игре Джоковича.
«Я смотрю на физическую форму Новака и думаю, что он может играть так долго, как и Федерер. Если он будет готов психологически, сохранит мотивацию, то сможет сделать это.
На мой взгляд, его игра не требует очень больших затрат сил. Безусловно, он — прекрасный атлет, который много двигается по корту. Но стоит сравнить его с Надалем, у Рафы во время игры огромному напряжению подвергается всё тело. Думаю, у Джоковича ещё впереди много лет в карьере», — цитирует Хенмана Mirror.
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