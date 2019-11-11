Джокович: понимаю, почему Федерера так сильно поддерживают

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, как отреагирует, если зрители будут больше поддерживать швейцарца Роджера Федерера в их матче на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне.
«Я понимаю, почему Роджера так сильно поддерживают. Федерер есть Федерер. Он заслужил это своими достижениями и личными качествами.
Иногда зрители на твоей стороне, иногда они против тебя. За годы карьеры я научился с этим справляться и принимать это. Если опять будет так, моя реакция останется прежней. Я приму это и буду уважать мнение публики. Постараюсь сосредоточиться на том, что нужно для победы в матче.
Скажется ли на настрое Федерера поражение в финале Уимблдона? Может, да, а может, и нет. Я не знаю. Но я на это не рассчитываю», — цитирует Джоковича Tennis 365.
На старте ATP Finals Джокович разгромил итальянца Маттео Берреттини, а Федерер проиграл австрийцу Доминику Тиму.
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