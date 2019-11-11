Капитан сборной Франции сломал ногу, празднуя победу в Кубке Федерации
Капитан сборной Франции Жюльен Беннето сломал ногу, неудачно упав во время празднования победы подопечных в финале Кубка Федерации, сообщил журналист L'Equipe Кентен Мойне в своём «твиттере». В финальном матче, который состоялся в Перте (Австралия), сборная Франции одолела команду Австралии со счётом 3-2.
В решающей встрече Каролин Гарсия и Кристина Младенович обыграли хозяек корта Эшли Барти и Саманту Стосур со счётом 6:4, 6:3. Команды Австралии и Франции сыграли друг с другом впервые с 2000 года. Сборная Франции в третий раз победила в этом турнире. В предыдущий раз француженки выиграли Кубок Федерации в 2003 году.
В прошлом году чемпионками соревнований стала чешки. В финале они обыграли представительниц США.
Сборная Франции выиграла Кубок Федерации
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