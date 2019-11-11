Чакветадзе считает, что Звереву будет сложно защитить титул на Итоговом турнире

Бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе оценила шансы немецкого теннисиста Александра Зверева защитить титул на Итоговом чемпионате ATP. Соревнования в Лондоне проходят с 10 по 17 ноября.

На групповом этапе Звереву будут противостоять россиянин Даниил Медведев, грек Стефанос Циципас и испанец Рафаэль Надаль.

«Иногда в ходе сезона казалось, что дела у Александра идут совсем уж плохо. И хотя к концу года он стал постепенно выравниваться, всё равно сложно будет ему выиграть турнир второй раз. Раньше он был очень перспективным молодым игроком. Сейчас появились другие теннисисты, тот же Берреттини, которые наступают ему на пятки.

В прошлом году Зверев чувствовал себя свободно, потому что ни у кого не было никаких ожиданий. Если проиграет, ничего страшного. А теперь все настраиваются на него как на сильного игрока. И давление больше. И те, кто наступает ему на пятки, тоже хорошо играют. Поэтому очень сложно будет Звереву. Но интересно будет посмотреть, как он с этим справится», — приводит слова Чакветадзе «Московский комсомолец».