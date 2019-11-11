Медведев проиграл Циципасу на старте Итогового чемпионата АТР в Лондоне

Российский теннисист Даниил Медведев дебютировал на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне с поражения. В матче первого круга в группе Андре Агасси четвёртый сеяный Медведев проиграл шестой ракетке соревнований, греку Стефаносу Циципасу, со счётом 6:7 (5:7), 4:6. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.

Медведев 6 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и не имел ни одного шанса взять подачу соперника. Циципас подал 5 эйсов, ни разу не ошибся на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из 4.

Медведев впервые проиграл Циципасу в официальных матчах. Счёт в личном противостоянии соперников стал 5-1 в пользу россиянина.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Медведев — Циципас в Лондоне.

Позднее в группе Андре Агасси встретятся первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и действующий победитель турнира Александр Зверев, представляющий Германию.