Медведев проиграл два матча подряд впервые за пять месяцев

На старте группового этапа Итогового турнира ATP россиянин Даниил Медведев в двух сетах уступил греку Стефаносу Циципасу со счётом 6:7 (5:7), 4:6.

Уроженец Москвы уступил Циципасу впервые в карьере. Кроме того россиянин впервые за пять месяцев проиграл два матча подряд. Напомним, в конце октября Медведев не смог победить француза Жереми Шарди во втором круге «Мастерса» в Париже — 6:4, 2:6, 4:6.

Первая ракетка России выступает в группе Андре Агасси, где помимо Циципаса также играют испанец Рафаэль Надаль и немец Александр Зверев.

В 2018 году Итоговый чемпионат ATP выиграл Зверев. В решающем матче он одержал победу над сербом Новаком Джоковичем.

Соревнования в Лондоне с призовым фондом $ 9 млн завершатся 17 ноября.