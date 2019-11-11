Янчук посоветовал Медведеву набирать форму в ходе Итогового чемпионата ATP

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился впечатлениями от стартового матча российского теннисиста Даниила Медведева на Итоговом турнире ATP. Уроженец Москвы в двух сетах проиграл греку Стефаносу Циципасу со счетом 6:7 (5:7), 4:6.
«Итоговый турнир требует пары месяцев подготовки. У Медведева такого времени не было. Он отдохнул и сразу продолжил играть. Можно набрать форму в ходе соревнований, но это дело случая.
Если оставить в стороне Надаля, то тройка Медведев, Циципас, Александр Зверев может перемешаться между собой. Будут всё решать дополнительные показатели. Шансы на выход ещё есть. Надо просто набирать форму и проводить следующие матчи на более высоком уровне", — цитирует Янчука РИА «Новости».
Следующий матч Медведев проведёт 13 ноября с первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.
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