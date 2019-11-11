Циципас: я не говорил, что ненавижу Медведева

Греческий теннисист Стефанос Циципас подвёл итоги стартового матча на Итоговом турнире ATP, в котором он в двух сетах обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:6 (7:5), 6:4.

«Долго ждал победы над Медведевым. Здорово, что выиграл именно сегодня. С Даней не бывает легко. Эта победа очень многое для меня значит. Я доказал, что сегодня был лучше. Заслужил победу.

Почему не люблю Медведева? Ну это слишком серьёзная формулировка. Никогда так не говорил! С чего вы взяли? Ну да, был неприятный инцидент на турнире. Я не понял, почему должен извиниться перед Медведевым за сетку в том матче. У меня был тройной брейк-пойнт, я боролся за очко, мяч задел сетку, после чего было 3-4 удара… За что извиняться-то? Но Даниил говорил мне, что я должен извиниться…

Не говорю, что ненавижу Медведева. Но да, мы не друзья. Мы не пойдём сегодня ужинать, это точно. Но не отрицаю, что победить Даниила очень приятно и важно для меня. После поражения в матче с Медведевым в Шанхае я сказал своему тренеру, что в следующий раз всё будет иначе, что сыграю лучше и обыграю Медведева. Так и произошло.

Я мог брейкануть Медведева и чаще, чем один раз. Но мне не везло. Вообще, сегодня я был расслаблен, уверен в себе. Не нервничал, играл как умею. Чувствовал, что мне нечего терять, нечего бояться. Выйти на этот корт — уже достижение для любого теннисиста", — цитирует Циципаса Sport24.