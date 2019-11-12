Эмоциональная реакция Циципаса на первую в карьере победу над Медведевым. Видео

Греческий теннисист Стефанос Циципас успешно стартовал на Итоговом чемпионате ATP, обыграв в первом матче россиянина Даниила Медведева со счётом 7:6 (7:5), 6:4.
После матча 21-летний уроженец Афин не сдерживал радостных эмоций. Он смог победить Медведева впервые в карьере. Ранее соперники провели пять встреч.
Медведев впервые за пять месяцев проиграл два матча подряд. Напомним, в конце октября Даниил не смог победить француза Жереми Шарди во втором круге «Мастерса» в Париже — 6:4, 2:6, 4:6.
Первая ракетка России выступает в группе Андре Агасси, где помимо Циципаса также играют испанец Рафаэль Надаль и немец Александр Зверев.
В 2018 году Итоговый чемпионат ATP выиграл Зверев. В решающем матче он одержал победу над сербом Новаком Джоковичем.
Соревнования в Лондоне завершатся 17 ноября.
Видео доступно на странице ATP Tennis TV в «Твиттере».
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