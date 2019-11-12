А. Зверев на Итоговом чемпионате ATP начал защиту титула с победы над Надалем

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль проиграл в первом матче на Итоговом чемпионате ATP. Он в двух сетах уступил немцу Александру Звереву со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут.
Надаль выполнил 5 эйсов, не ошибался на подаче и сделал ни одного брейка. В активе Зверева 11 подач навылет, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из четырёх.
По личным встречам впереди испанец — 5-1.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Итогового чемпионата ATP Надаль — А. Зверев в Лондоне.
В группе Андре Агасси также выступают грек Стефанос Циципас и россиянин Даниил Медведев. Ранее уроженец Москвы проиграл Циципасу со счётом 6:7 (5:7), 4:6.
Действующим чемпионом соревнований является Зверев. В прошлогоднем финале он взял верх над сербом Новаком Джоковичем со счётом 6:4, 6:3.
Итоговый чемпионат ATP завершится 17 ноября.
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