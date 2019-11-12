Сборная Франции возглавила рейтинг Кубка Федерации, Россия — 16-я
В обновлённом рейтинге Кубка Федерации от 11 ноября действующий победитель турнира сборная Франции поднялась на первую строчку. В финале, который состоялся в Перте (Австралия), француженки одолели команду Австралии со счётом 3-2.
Сборная России сохранила за собой 16-ю позицию.
Кубок Федерации. Рейтинг от 11 ноября
1 (3). Франция — 25 280.
2 (1). Чехия — 22 700.
3 (2). США — 20 115.
4 (4). Австралия — 14 160.
5 (5). Беларусь — 11 880.
6 (6). Румыния — 7562,5.
7 (7). Германия — 6822,5.
8 (8). Испания — 5532,5.
9 (9). Швейцария — 4735.
10 (10). Бельгия — 4050...
16 (16). Россия — 3080.
Женская сборная Франции в третий раз в истории победила в этом турнире. В предыдущий раз француженки выиграли Кубок Федерации в 2003 году.
Капитан сборной Франции сломал ногу, празднуя победу в Кубке Федерации
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