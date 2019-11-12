Сборная Франции возглавила рейтинг Кубка Федерации, Россия — 16-я

В обновлённом рейтинге Кубка Федерации от 11 ноября действующий победитель турнира сборная Франции поднялась на первую строчку. В финале, который состоялся в Перте (Австралия), француженки одолели команду Австралии со счётом 3-2.

Сборная России сохранила за собой 16-ю позицию.



Кубок Федерации. Рейтинг от 11 ноября

1 (3). Франция — 25 280.

2 (1). Чехия — 22 700.

3 (2). США — 20 115.

4 (4). Австралия — 14 160.

5 (5). Беларусь — 11 880.

6 (6). Румыния — 7562,5.

7 (7). Германия — 6822,5.

8 (8). Испания — 5532,5.

9 (9). Швейцария — 4735.

10 (10). Бельгия — 4050...

16 (16). Россия — 3080.

Женская сборная Франции в третий раз в истории победила в этом турнире. В предыдущий раз француженки выиграли Кубок Федерации в 2003 году.